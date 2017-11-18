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Лавров, Чавушоглу и Зариф проведут переговоры по Сирии в Анталье
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    Лавров, Чавушоглу и Зариф проведут переговоры по Сирии в Анталье

    12:20  18 Ноября 2017
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    Лавров, Чавушоглу и Зариф проведут переговоры по Сирии в Анталье

    Анкара, 18 ноября. Главы МИД России, Турции и Ирана проведут 19 ноября переговоры в Анталье в рамках подготовки саммита по урегулированию в Сирии, который намечен на 22 ноября в Сочи с участием лидеров стран-гарантов, говорится в релизе турецкого внешнеполитического ведомства. 

    Министры дипведомств Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф встретятся на переговорах в Анталье, отмечается в сообщении МИД Турции. По данным пресс-службы Кремля, на повестке стоит обсуждение вопрос об урегулировании в Сирии с учетом результатов работы на переговорной площадке в Астане, пишет РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу могут обсудить вето России в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США по продлению мандата СВР ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Эта тема может также обсуждаться на уровне глав государств. 

    Лавров, Чавушоглу и Зариф проведут переговоры по Сирии в Анталье

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сирия #турция #иран
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