Лавров, Чавушоглу и Зариф проведут переговоры по Сирии в Анталье

Анкара, 18 ноября. Главы МИД России, Турции и Ирана проведут 19 ноября переговоры в Анталье в рамках подготовки саммита по урегулированию в Сирии, который намечен на 22 ноября в Сочи с участием лидеров стран-гарантов, говорится в релизе турецкого внешнеполитического ведомства.

Министры дипведомств Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф встретятся на переговорах в Анталье, отмечается в сообщении МИД Турции. По данным пресс-службы Кремля, на повестке стоит обсуждение вопрос об урегулировании в Сирии с учетом результатов работы на переговорной площадке в Астане, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу могут обсудить вето России в Совете Безопасности ООН на проект резолюции США по продлению мандата СВР ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Эта тема может также обсуждаться на уровне глав государств.