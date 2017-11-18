Сирия против Курдистана: бывший спикер SDF предрек курдам конец — их погубят связи с ИГ и США

Несколько дней назад в Facebook и Twitter начали появляться сообщения о том, что бывший официальный представитель проамериканских Демократических сил Сирии (SDF) Талал Сило дезертировал из рядов курдского формирования и бежал в Турцию. При этом, по информации некоторых военных источников, ему удалось достичь границы благодаря помощи представителей турецкой разведки.

Медиа-крыло SDF недавно заявило, что Сило не дезертировал, а был похищен в ходе спецоперации сил спецслужб Турции. Как утверждают «Демократические силы», их официальный спикер был переброшен разведкой в приграничный город Джараблус, находящийся на севере Алеппо, и уже затем — на территорию Турции. Кроме того, отмечается, что к похищению причастны родственники Талала Сило. Арабские источники между тем передают, что представитель курдского альянса все-таки бежал добровольно, ссылаясь, в частности, на его многочисленные «улыбающиеся» фотографии в соцсетях, которые лишний раз подтверждают, что у него теперь все хорошо. Более того, один из порталов передал заявление Сило, в котором он подчеркнул, что Демократическим силам Сирии осталось существовать совсем недолго.

Талал Сило был официальным спикером SDF на протяжении долгого времени, фактически являясь голосом группировки. В подконтрольных курдам новостных ресурсах он упорно продвигал «проамериканскую версию» сирийского конфликта. Так, например, он отвечал за «правильное» освещение операции в городе Ракка, который на самом деле был буквально стерт с лица земли бомбардировками ВВС коалиции США.

Из-за чего курдский представитель и пропагандист мог дезертировать в стан врага — в Турцию? Что означают его слова о скором конце «Демократических сил»? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает данное событие чрезвычайно важным и показательным. Бегство Талала Сило эксперт связывает, прежде всего, с тяжелой обстановкой, которая сложилась на подконтрольных «Демократическим силам» территориях Сирии. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Это очень значимое событие, которое отражает ситуацию внутри SDF. Обстановка в занимаемых курдами районах, действительно, достаточно сложная. После неафишированных соглашений между курдскими вооруженными формированиями и силами исламистских боевиков на территориях, подконтрольных «Демократической армии», создаются анклавы, внутри которых действуют террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Это, конечно, серьезная опасность, поскольку эти договоренности, поддержанные американской коалицией, нагнетают обстановку и обостряют ситуацию. Поэтому к заявлению представителя SDF стоит отнестись серьезно», — подчеркнул собеседник ФАН.

Другим дестабилизирующим фактором является увеличение военного присутствия Соединенных Штатов и других стран международной коалиции в САР, также добавил эксперт. Так называемый Курдистан теперь занимает обширные территории на севере и на востоке арабской республики, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор, причем большинство занимаемых SDF районов исторически не имеют никакого отношения к курдам, являясь местом проживания для, прежде всего, арабского населения. Теперь же здесь хозяйничают не только «Демократические силы», но и войска западной коалиции, которые планируют незаконно сформировать здесь новые базы.

«Ситуация осложняется тем, что курдов поддерживает проамериканская коалиция. Обстановка, которая складывается в занимаемых SDF районах, очевидно, выгодна Вашингтону. Это продвижение все тех же интересов Запада и, прежде всего, США по устранению неугодного руководства Башара Асада и расчленения Сирии, которое американцы как раз и пытаются сейчас осуществить с помощью курдских вооруженных формирований. Обострение ситуации на подконтрольных курдам территориях провоцирует, в свою очередь, обострение в целом во всем регионе. Напряжение нарастает, и правительство САР вскоре будет вынуждено более плотно заняться этим вопросом», — отметил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.