Почти 5 тысяч человек участвуют в марше в поддержку армии в Зимбабве

Хараре, 18 ноября. В марше в поддержку действий вооруженных сил Зимбабве в столице страны Хараре участвуют от 3 до 5 тысяч человек.

Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, в акции протеста участвуют как темнокожие, так и белое население Зимбабве, а также вчерашние студенты, пришедшие на марш в мантиях выпускников.

Участники марша ведут себя дружелюбно и не нарушают порядок, полиция не препятствует им.

Накануне СМИ сообщили о первом появлении президента страны Роберта Мугабе на публике с того момента, как поступили сообщения о военном перевороте в Зимбабве и домашнем аресте главы государства.

Ранее военные взяли под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Военные, обращаясь к населению, подчеркнули, что происходящее – не государственный переворот. МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Зимбабве.