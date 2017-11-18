Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

Москва, 18 ноября. Регистрацией партнера телеканала Sputnik ретранслирующей компании Reston Translator в качестве иноагента США пытаются прогнуть российские СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Шафир прокомментировал регистрацию Reston Translator в качестве иноагента в США. По его мнению, о разумности действий Вашингтона речи не идет.

«Руководство США поставило перед собой задачу – невзирая ни на какие обстоятельства, нахрапом и напролом пытаться «прогнуть» наши СМИ, — цитирует его РИА Новости. — И задачу эту они выполняют очень и очень усердно».

По словам представителя Союза журналистов, США приносят в жерту ради исполнения своих целей все — репутацию, журналистов и их право на спокойную и свободную работу.