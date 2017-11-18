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Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом
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    Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

    12:25  18 Ноября 2017
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    Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

    Москва, 18 ноября. Регистрацией партнера телеканала Sputnik ретранслирующей компании Reston Translator в качестве иноагента США пытаются прогнуть российские СМИ, заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

    Шафир прокомментировал регистрацию Reston Translator в качестве иноагента в США. По его мнению, о разумности действий Вашингтона речи не идет.

    «Руководство США поставило перед собой задачу – невзирая ни на какие обстоятельства, нахрапом и напролом пытаться «прогнуть» наши СМИ, — цитирует его РИА Новости. — И задачу эту они выполняют очень и очень усердно».

    По словам представителя Союза журналистов, США приносят в жерту ради исполнения своих целей все — репутацию, журналистов и их право на спокойную и свободную работу.

    Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

    «Окончательно дискредитируется понятие свободы слова и распространения информации», — заключил он.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #sputnik #союз журналистов #иноагент
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