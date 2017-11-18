Уникальный канадский кабриолет на базе ВАЗ-2108 продают в России за 1 млн рублей
Москва, 18 ноября. Объявление о продаже кабриолета на основе ВАЗ-2108 появилось на российском сайте Avito. Стоимость машины владелец оценивает в миллион рублей.
Высокую цену хозяин кабриолета объясняет тем, что автомобиль был произведен компанией Lada of Canada и таких экземпляров «даже в Канаде не осталось». В отличие от российских аналогов данная модель ВАЗ-2108 оснащена доработанным кузовом.
Кабриолет был произведен в 1993 году, в Россию прибыл в 2017 году для участия в выставках и использования в качестве автомобиля «выходного дня».
Также владелец гарантирует отличное состояние машины, впрочем, не дополняя объявление подробными техническими характеристиками автомобиля.
Напомним, ранее стало известно о планах УАЗ представить новую модель автомобиля.