Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Мужчины под видом соцработников грабили пенсионеров в Самарской области
Происшествия
«Шедший на свет» кузбассовец осужден за вторжение в чужой дом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Шедший на свет» кузбассовец осужден за вторжение в чужой дом

    12:19  18 Ноября 2017
    69

    Кузбассовец, зашедший в чужой дом, получил полгода исправительных работ

    Кемерово, 18 ноября. Мужчина проник в чужой дом через окно. Кузбассовцу суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

    Мужчина, находивший в состоянии алкогольного опьянения, увидел дом, к окне которого горел свет. Он разбил окно и проник в дом, в котором была женщина, сообщает «Газета Кемерова». Она испугалась и пыталась выгнать мужчину. Однако он спросил у нее разрешения остаться пожить, на что ему был дан ответ — нет. Мужчина лег на кровать и уснул. В это время женщина вызвала полицию, сотрудники правоохранительных органов разбудили мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

    Потерпевшая написала заявление в полицию и просила привлечь мужчину к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Жителя Осиннники суд признал виновным в преступлении, которое предусмотрено статьей «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кемеровская область #проникновение в дом
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        369
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1146
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2428
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        14279