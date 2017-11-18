«Шедший на свет» кузбассовец осужден за вторжение в чужой дом

Кемерово, 18 ноября. Мужчина проник в чужой дом через окно. Кузбассовцу суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Мужчина, находивший в состоянии алкогольного опьянения, увидел дом, к окне которого горел свет. Он разбил окно и проник в дом, в котором была женщина, сообщает «Газета Кемерова». Она испугалась и пыталась выгнать мужчину. Однако он спросил у нее разрешения остаться пожить, на что ему был дан ответ — нет. Мужчина лег на кровать и уснул. В это время женщина вызвала полицию, сотрудники правоохранительных органов разбудили мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Потерпевшая написала заявление в полицию и просила привлечь мужчину к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Жителя Осиннники суд признал виновным в преступлении, которое предусмотрено статьей «незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».