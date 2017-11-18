Точка невозврата: в ДНР заявили, что ситуация в Донбассе близка к срыву договоренностей
Донецк, 18 ноября. Ситуация в Донецкой народной республике из-за регулярных обстрелов ВСУ близка к срыву ранее заключенных договоренностей, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
«Все заявления украинской стороны о намерениях соблюдать режим прекращения огня сделаны для Европы и являются абсолютно популистскими», — констатировал он.
По словам Якубова, третий месяц Киев отказывается выполнить даже базовые условия договоренностей. Кроме того, ВСУ регулярно совершают обстрелы республики из РСЗО, тяжелой артиллерии и бронетехники.
«Доверие к их (представителей Киева. — Прим. ФАН) обещаниям падает с каждым днем, — цитирует Якубова РИА Новости. — Ситуация близка к срыву в «штопор». Если не вернуть диалог в политическое русло, может наступить точка невозврата».