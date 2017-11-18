Точка невозврата: в ДНР заявили, что ситуация в Донбассе близка к срыву договоренностей

Донецк, 18 ноября. Ситуация в Донецкой народной республике из-за регулярных обстрелов ВСУ близка к срыву ранее заключенных договоренностей, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Все заявления украинской стороны о намерениях соблюдать режим прекращения огня сделаны для Европы и являются абсолютно популистскими», — констатировал он.

По словам Якубова, третий месяц Киев отказывается выполнить даже базовые условия договоренностей. Кроме того, ВСУ регулярно совершают обстрелы республики из РСЗО, тяжелой артиллерии и бронетехники.