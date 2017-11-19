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Политика
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#Соцсети
«Шикарная птичка»: видео первого полета А-100 восхитило россиян
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    «Шикарная птичка»: видео первого полета А-100 восхитило россиян

    13:17  19 Ноября 2017
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    «Шикарная птичка»: видео первого полета А-100 восхитило россиян

    Москва, 19 ноября. Видео первого полета новейшего российского самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 появилось в Сети. Россияне оставили множество положительных комментариев под видеозаписью.

    Судя по отзывам, новейшая отечественная разработка концерна «Вега» приятно удивила пользователей соцсетей.

    «Серьезное заявление», — пишет plahapilot. «Шикарная птичка, — написал комментатор с ником alk19og. — Не совсем транспортник. А база ИЛ—76 универсальная, хочешь​ транспортник или радиоразведка».

    Пользователи отметили, что у России всегда лучше всего получалось делать военную технику. «Автомобили пусть немцы и японцы делают, а лучшее в мире вооружение и военную технику — Россия. Нефиг потенциал на автомобили растрачивать», — считает schmidt.andrey.

    «После того как Маккейн обозвал нас ржавой бензоколоннкой — у нас стала самая сильная армия, теперь все орут, что у нас слабая экономика — значит скоро тоже вздрогнем», — уверены россияне.

    «Точнее будет — впервые пролетал над Америкой — на днях их истребители поднялись по тревоге за неизвестным самолетом, но не успели», — прокомментировал новость о первом полете А-100 Red Lobster21h.

    Напомним, А-100 совершил свой первый полет 18 ноября. Он был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. А-100 сможет сопровождать воздушные цели, участвовать в наведении на цели на земле и на море.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #самолет #видео #а-100
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