«Шикарная птичка»: видео первого полета А-100 восхитило россиян

Москва, 19 ноября. Видео первого полета новейшего российского самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 появилось в Сети. Россияне оставили множество положительных комментариев под видеозаписью.

Судя по отзывам, новейшая отечественная разработка концерна «Вега» приятно удивила пользователей соцсетей.

«Серьезное заявление», — пишет plahapilot. «Шикарная птичка, — написал комментатор с ником alk19og. — Не совсем транспортник. А база ИЛ—76 универсальная, хочешь​ транспортник или радиоразведка».

Пользователи отметили, что у России всегда лучше всего получалось делать военную технику. «Автомобили пусть немцы и японцы делают, а лучшее в мире вооружение и военную технику — Россия. Нефиг потенциал на автомобили растрачивать», — считает schmidt.andrey.

«После того как Маккейн обозвал нас ржавой бензоколоннкой — у нас стала самая сильная армия, теперь все орут, что у нас слабая экономика — значит скоро тоже вздрогнем», — уверены россияне.

«Точнее будет — впервые пролетал над Америкой — на днях их истребители поднялись по тревоге за неизвестным самолетом, но не успели», — прокомментировал новость о первом полете А-100 Red Lobster21h.

Напомним, А-100 совершил свой первый полет 18 ноября. Он был создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. А-100 сможет сопровождать воздушные цели, участвовать в наведении на цели на земле и на море.