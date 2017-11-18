Пропавший «Сан-Хуан»: аргентинская подлодка до сих пор не вышла на связь

Во второй половине дня 17 ноября в твиттере военно-морских сил Аргентины появилось тревожное сообщение следующего содержания: «ВМС выполняет операции по возобновлению связи с подводной лодкой «Сан-Хуан», с которой была потеряна связь во время перехода лодки из порта Ушуая в Мар-дель-Плату. Самолеты и корабли ВМС находятся в районе последнего известного положения подлодки».

Перед тем как рассказать о дальнейших событиях, пожалуй, стоит выяснить, откуда «Сан-Хуан» у аргентинцев взялся и что он собой представлял.

Аргентинка немецкого происхождения

В конце 1977 года ВМС Аргентины заключили с германской фирмой Thyssen контракт на постройку одной большой океанской дизель-электрической подводной лодки проекта TR-1700 и двух субмарин меньшего водоизмещения проекта TR-1400. В 1982 году контракт на постройку лодок проекта TR-1400 был аннулирован. Вместо них Thyssen должен был построить вторую лодку проекта TR-1700 и передать Аргентине пакет документов для лицензионного производства «тысяча семисотых».

Всего ВМС Аргентины планировали получить шесть лодок проекта TR-1700: 2 лодки германской постройки (S-41 и S-42) и 4 лодки, построенные на аргентинской судоверфи (S-43, S-44, S-45, S-46). Однако экономические трудности позволили аргентинцам получить лишь пару лодок, построенных на судоверфи TNSW в Эмдене. Из четырех «тысяча семисотых», заложенных в Аргентине, ни одна не была в итоге достроена, а узлы и механизмы S-43 и S-44 были впоследствии использованы для поддержания боеготовности лодок немецкой постройки, одной из которых и стал S-42 San Juan, вступивший в строй 19 ноября 1985 года.

Если бы ВМС Аргентины получили новые субмарины на 3–4 года раньше, это могло бы заметно повлиять на ход войны за Фолклендские острова. Ведь на момент своей постройки лодки проекта TR-1700 оказались одними из лучших дизель-электрических подлодок в мире.

Подлодка проекта TR-1700 была построена по однокорпусной схеме. Носовые горизонтальные рули располагались на ограждении рубки. Тремя переборками прочный корпус лодки разделялся на четыре отсека. В ограждении рубки имелась шлюзовая камера, рассчитанная на выход одновременно четырех человек в легководолазном снаряжении. В первом и третьем отсеках находились оборудованные комингс-площадками люки, через которые в случае аварии экипаж мог перейти в глубоководный спасательный аппарат типа DSRV или водолазный колокол.

В состав главной энергетической установки лодки входил гребной электродвигатель мощностью 6600 кВт фирмы Siemens и четверка дизель-генераторов MTU мощностью по 970 кВт. Субмарина имела одновальную схему с пятилопастным низкооборотным гребным винтом.

Поскольку перед германскими конструкторами была поставлена задача создания проекта именно океанской подводной лодки, субмарины TR-1700 стали самыми крупными кораблями такого класса, построенными в Германии после окончания Второй мировой войны и одними из самых быстроходных «дизелюх» в мире. Надводное водоизмещение «тысяча семисотой» составляло 2116 тонн, подводное — 2264 тонны. Подводная лодка имела длину в 66 метров, обладала автономностью плавания в 30 суток, могла погружаться на 300 метров и развивать под водой ход до 25 узлов. Штатная численность экипажа лодки на 1985 год составляла 29 человек, включая пятерку офицеров.

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«Сан-Хуан» был вооружен шестью торпедными аппаратами. Запас торпед на борту составлял 22 единицы, причем благодаря автомату заряжания перезарядка торпедных аппаратов осуществлялась за 50 секунд. Современный для начала 80-х комплекс торпедного вооружения лодки дополнялся также хорошим радиоэлектронным вооружением.

В 2007 году порядком поизносившийся за время своей длительной службы «Сан-Хуан» встал на ремонт, который занял более шести лет. Лодка вновь стала боеспособной только в 2014 году. На момент своего исчезновения «Сан-Хуан» являлся единственной действующей субмариной из трех подлодок, имевшихся в составе ВМС Аргентины.

Впрочем, пора вернуться к событиям наших дней.

Надежда умирает последней

Вечером 17 ноября появились подробности инцидента с «Сан-Хуаном». Выяснилось, что субмарина S-42 совершала межбазовый переход из порта Ушуая (считается самым южным городом на планете) в пункт своего постоянного базирования — порт Мар-дель-Плата. В момент выхода из Ушуая 13 ноября на борту лодки находилось 44 человека, что на 15 человек больше штатной численности экипажа «Сан-Хуана».

Данное обстоятельство может объясняться присутствием на субмарине специалистов для отладки корабельных систем либо курсантов-подводников, проходивших на «Сан-Хуане» практику. Какой-либо проблемы присутствие на лодке дополнительного количества человек вызвать не могло. Согласно проектной документации, спальные места, расположенные в первом и втором отсеках лодки, позволяли, кроме членов экипажа, разместить еще 12 человек.

Мало того, вместо части торпедного боекомплекта «Сан-Хуан» мог взять на борт дополнительно даже 30 человек. Кстати, в тот момент, когда лодка отправилась в Мар-дель-Плату, на «Сан-Хуане» находилась первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик…

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В последний раз субмарина выходила на связь в 7:30 15 ноября, когда лодка находилась неподалеку от залива Сан-Хорхе, где ВМС Аргентины проводили комплексные учения. В этот момент расстояние от «Сан-Хуана» до берега составляло 240 миль.

Утром четверга, убедившись, что лодка на связь не выходит, военно-морское командование Аргентины привлекло к поиску субмарины самолеты Grumman S-2 Tracker и B200 Cormoran. В «игру вступили» также береговые РЛС. Радиостанции ВМС на всех частотах раз за разом принялись вызывать субмарину.

Вечером четверга к точке последнего контакта с лодкой полным ходом отправились эсминец Sarandí, корветы Rosales и Drummond. Утром пятницы появилась информация, что «Сан-Хуан» обнаружен, но позже эта информация не подтвердилась.

После этого США, Великобритания, Чили и Уругвай предложили аргентинцам свою помощь в поисках субмарины. Президент Аргентины Маурисио Макри согласился принять эту помощь, но все предпринятые поиски на момент написания этого текста положительных результатов не дали.

Тем временем новостные полосы мировых СМИ наполнились разнообразными предположениями о судьбе аргентинской подводной лодки. Одни источники указывали, что в квадрате исчезновения лодки погодные условия были не самые лучшими. Возможно, командир лодки захотел переждать шторм на глубине и именно из-за этого оказалось невозможно установить с «Сан-Хуаном» связь. Согласно другой информации, на лодке мог случиться пожар или иное ЧП, обесточившее корабль, лишившее его хода и выведшее из строя радиооборудование.

Представители ВМС Аргентины честно признались, что понятия не имеют, где находится субмарина и почему она не выходит на связь: «Может быть, подлодка сейчас идет на север — мы не знаем!» Командование подводных сил в Мар-дель-Плате связалось с семьями членов экипажа «Сан-Хуана», чтобы постоянно держать их в курсе хода поисково-спасательной операции.

Об этом никто старается вслух не говорить, но чем дольше продолжаются поиски, тем чаще в сознании людей фраза «с лодкой потеряна связь» трансформируется в вывод «лодка пропала без вести», а то и сразу в «лодка погибла». Впрочем, надежда, как известно, умирает последней…