Европа полгода скрывала результаты опроса крымчан об отношении к России

Москва, 18 ноября. Данные опроса жителей Крыма о воссоединении с Россией опубликованы немецкими специалистами с задержкой в полгода. В них сообщается, что большинство крымчан поддерживают возвращение в состав РФ.

Эксперты считают, что это время потребовалось для проверки достоверности полученных в ходе опроса данных.

По результатам опроса исследователи выяснили, что 79% жителей Крыма повторно проголосовали бы за вхождение республики в состав России, если бы референдум проводился снова. Всего 2,4% крымчан заявили, что изменили бы свое мнение на противоположное. Более половины опрошенных (62,7%) заявили, что считают домом то место, где они сейчас живут. Украину своим домом назвали лишь 0,9% респондентов.

Как пишет «Словодел», немецкие исследователи были поражены тем, что у крымчан существуют проблемы с поездками на Украину. 93% респондентов заявили, что Киев наделил статусом «нерезидента» даже тех жителей Крыма, которые сохранили гражданство Украины, что вызывает проблемы при въезде на территорию соседней страны.