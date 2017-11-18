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Политика
Европа полгода скрывала результаты опроса крымчан об отношении к России
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    Европа полгода скрывала результаты опроса крымчан об отношении к России

    14:09  18 Ноября 2017
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    Европа полгода замалчивала результаты опроса жителей Крыма об отношении к России

    Москва, 18 ноября. Данные опроса жителей Крыма о воссоединении с Россией опубликованы немецкими специалистами с задержкой в полгода. В них сообщается, что большинство крымчан поддерживают возвращение в состав РФ.

    Эксперты считают, что это время потребовалось для проверки достоверности полученных в ходе опроса данных.

    По результатам опроса исследователи выяснили, что 79% жителей Крыма повторно проголосовали бы за вхождение республики в состав России, если бы референдум проводился снова. Всего 2,4% крымчан заявили, что изменили бы свое мнение на противоположное. Более половины опрошенных (62,7%) заявили, что считают домом то место, где они сейчас живут. Украину своим домом назвали лишь 0,9% респондентов.

    Как пишет «Словодел», немецкие исследователи были поражены тем, что у крымчан существуют проблемы с поездками на Украину. 93% респондентов заявили, что Киев наделил статусом «нерезидента» даже тех жителей Крыма, которые сохранили гражданство Украины, что вызывает проблемы при въезде на территорию соседней страны.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #крым #опрос #европа
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