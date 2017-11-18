Сирия сегодня: видео удара ВКС РФ по ИГ в районе Абу Кемаля, МИД РФ ответил на обвинения США по химатакам

Сирия сегодня, 18 ноября. Удары дальней авиации ВКС РФ по ИГИЛ1* в районе Абу Кемаля. США резко выступили против России в связи с голосованием по мандату ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии (СМР). МИД РФ обвинил Вашингтон в срыве работы миссии ООН-ОЗХО. Глава комиссии Совета Федерации объяснил подоплеку действий США по раздуванию «химической» темы в Совбезе ООН.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов Ту-22М3 по ИГИЛ* в Сирии

Министерство обороны России опубликовало на своей странице в Facebook видеоролик, на котором зафиксированы удары дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам, инфраструктуре, опорным пунктам и живой силе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ). Удары были нанесены в провинции Дейр-эз-Зор в районе города Абу Кемаль, который остается последним оплотом ИГИЛ в Сирии.

Как сообщили в Минобороны, дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) взлетели с аэродрома на российской территории и, проследовав через воздушное пространство Ирана и Ирака, вошли воздушное пространство Сирии. Над сирийской территорией прикрытие дальних бомбардировщиков осуществляли истребители Су-30СМ, взлетевшие с российской авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.

По информации Минобороны РФ, средствами объективного контроля зафиксировано поражение всех намеченных целей, после выполнения задания все самолеты ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования.

Провокационные заявления США по «химатакам» в Сирии

Белый дом выступил с антироссийскими заявлениями в связи с тем, что Россия наложила вето на американскую резолюцию по продлению мандата совместной миссии ООН-ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии (СМР), которые якобы имели место в апреле 2017 года.

По словам пресс-секретаря администрации президента США Сары Сандерс, Россия якобы «не ценит» жизни жертв химических атак в Сирии, поскольку блокирует в Совбезе ООН резолюции о расследованиях.

«Наложив вето на продление мандата СМР, Москва послала четкий сигнал, что не ценит жизни жертв химических атак или не уважает международные стандарты в отношении использования такого оружия», — заявила Сандерс.

МИД РФ обвинил Вашингтон в срыве продления мандата ОЗХО-ООН по Сирии

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по якобы имевшим место химическим атакам в Сирии, заявил, что Москва не видит необходимости в техническом продлении мандата ОЗХО-ООН по Сирии без исправления имеющихся недостатков.

Ульянов отметил, что именно из-за этого Россия наложила вето на американский проект резолюции. При этом, как подчеркнул Ульянов, Совет Безопасности ООН из-за американского вето заблокировал российско-китайский проект, который не только продлевал, но и усиливал мандат.

«У США была возможность решить эту проблему, поддержав российский проект или хотя бы воздержавшись. Но они его заветировали (наложили вето), тем самым показав, что все их настойчивые призывы к продлению мандата были лицемерными», — подчеркнул Ульянов, возложив на Вашингтон ответственность за создавшуюся ситуацию.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил Федеральному агентству новостей, что США намеренно раздувают тему якобы применения сирийским правительством химического оружия исключительно для давления на Россию и ее руководство.

«То, что сегодня происходит в ООН по поводу Сирии, это очередные перепевы известной антироссийской песни, — заявил сенатор Климов. — И мы понимаем, откуда этот абсурд берется — это намеренная политика по очернению действий России и российского руководства».

1 Организация запрещена на территории РФ.