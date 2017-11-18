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Проголосовать за Путина готовы 68% россиян — ФОМ
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    Проголосовать за Путина готовы 68% россиян — ФОМ

    12:00  18 Ноября 2017
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    Проголосовать за Путина готовы 68% россиян — ФОМ

    Москва, 18 ноября. Согласно проведенному опросу, за Владимира Путина проголосовали бы 68% россиян, если бы выборы президента состоялись в следующее воскресенье.

    Такие данные приводит фонд «Общественное мнение». 

    Работу Владимира Путина на посту президента большинство россиян (81%) оценивает как хорошую. 79% опрошенных заявили, что доверяют действующему президенту, при этом четверть россиян (26%) отметили, что их доверие к президенту за последний месяц возросло, об обратном сообщили 15% респондентов.

    Доверие главе правительства Дмитрию Медведеву выразили 38% опрошенных. Еще 25% «скорее не доверяют» премьер-министру, 25% — «безусловно не доверяют». За последний месяц доверие к Медведеву снизилось у 29% респондентов, наоборот повысилось у 10%. Оценки работы российского премьер-министра разделились примерно поровну: 40% россиян оценили ее как хорошую, 39% — как плохую.

    Партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму готовы поддержать половина россиян (50%). В целом работу «Единой России» считают хорошей 58% граждан, плохой — 24%.

    Значительно меньше голосов получили бы партии КПРФ (9%), ЛДПР (9%), «Справедливая Россия» (3%). На посту президента 7% россиян видят лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% — председателя КПРФ Геннадия Зюганова, а 2% — телеведущую Ксению Собчак.

    Опрос проведен 11-12 ноября в 207 населенных пунктах РФ среди 3000 респондентов.

    Предыдущий опрос, проведенный в октябре, показал, что за действующего главу государства Владимира Путина свои голоса готовы были отдать 67% избирателей. В августе телеканал RT опубликовал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряют 83,5% россиян, а работу премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,4% жителей страны.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #опрос #выборы-2018
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