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ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по ДНР за сутки
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    ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по ДНР за сутки

    11:36  18 Ноября 2017
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    ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по ДНР за сутки

    Донецк, 18 ноября. ВСУ выпустили по Донецкой народной республике более 500 боеприпасов, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 535 единиц», — констатировал Якубов.

    По его данным, СЦКК зафиксировал за последние сутки 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

    ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по ДНР за сутки

    Ранее в оперативном командовании республики сообщили, что ВСУ более 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР за минувшие сутки. Отметим, что Совместный центр учитывает в своих отчетах применение всех видов оружия, а оперативное командование  — только выпущенные из тяжелого вооружения.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #днр #всу #обстрелы #сцкк
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