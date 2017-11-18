ВСУ выпустили более 500 боеприпасов по ДНР за сутки

Донецк, 18 ноября. ВСУ выпустили по Донецкой народной республике более 500 боеприпасов, сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории ДНР за сутки составило 535 единиц», — констатировал Якубов.

По его данным, СЦКК зафиксировал за последние сутки 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии.

Ранее в оперативном командовании республики сообщили, что ВСУ более 30 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР за минувшие сутки. Отметим, что Совместный центр учитывает в своих отчетах применение всех видов оружия, а оперативное командование — только выпущенные из тяжелого вооружения.