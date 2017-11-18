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Опубликована написанная перед смертью записка актера Салеева
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    Опубликована написанная перед смертью записка актера Салеева

    10:51  18 Ноября 2017
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    Незадолго до смерти актер Салеев опубликовал записку о смысле жизни

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Актер Сергей Салеев, о смерти которого стало известно накануне, незадолго до гибели опубликовал философскую записку в социальной сети.

    В посте Салеев размышлял о смысле жизни, ее ценности и говорил о том, что всегда отдавал себя «бездельникам»-зрителям, которые так и не оценили его творчество по достоинству, сообщает «ПолитЭксперт».

    Напомним, ранее стало известно, что к злоупотребления алкоголем, ставшим, скорее всего, причиной смерти 48-летнего актера, могли привести зубные импланты. По рекомендации врачей, их нужно было обрабатывать спиртом. Предполагается, что такой совет медиков мог привести Салеева к запою и алкогольному отравлению впоследствии.

    Как сообщила СМИ давняя подруга Салеева Хельга Торощина, злоупотребление алкоголем могло возникнуть у мужчины из-за творческой невостребованности и отсутствия денег.

    Тело Салеева 1 ноября в ванне обнаружила его девушка. Бригада скорой помощи, выехавшая на место, уже не смогла спасти актера.

    Сергей Салеев стал широко известен, благодаря роли Павла Кислова в сериале «Морские дьяволы. Смерч-3». Он также снимался в картинах «Важняк. Игра навылет» и «Дело было в Гавриловке».

    Автор: Алексей Громов
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    #записка #салеев
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