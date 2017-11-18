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Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к перемирию
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    Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к перемирию

    10:49  18 Ноября 2017
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    Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к перемирию

    Москва, 18 ноября. Представители двух населенных пунктов Мардагене и Джаара провинции Алеппо подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России.

    «В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Мардагене и Джаара провинции Алеппо», — констатировали представители военного ведомства России.

    Как уточнили в Минобороны, теперь количество населенных пунктов, подписавших соглашения о присоединении к перемирию в Сирии, достигает 2273.

    В министерстве добавили, что число вооруженных формирований, присоединившихся к перемирию в Сирии, осталось прежним — 234.

    Ранее сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений режима тишины в Сирии за сутки. Обстрелы были совершены в провинциях Дамаск, Хомс и Алеппо.

    Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к перемирию

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #минобороны #сирия #алеппо #перемирие #режим тишины #присоединение
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