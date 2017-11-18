Сирия: два населенных пункта в Алеппо присоединились к перемирию

Москва, 18 ноября. Представители двух населенных пунктов Мардагене и Джаара провинции Алеппо подписали соглашения о присоединении к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в министерстве обороны России.

«В течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий в населенных пунктах Мардагене и Джаара провинции Алеппо», — констатировали представители военного ведомства России.

Как уточнили в Минобороны, теперь количество населенных пунктов, подписавших соглашения о присоединении к перемирию в Сирии, достигает 2273.

В министерстве добавили, что число вооруженных формирований, присоединившихся к перемирию в Сирии, осталось прежним — 234.

Ранее сообщалось, что российские наблюдатели зафиксировали пять нарушений режима тишины в Сирии за сутки. Обстрелы были совершены в провинциях Дамаск, Хомс и Алеппо.