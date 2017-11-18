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Весь мир
Саудовская Аравия отозвала посла в Германии для консультаций
Весь мир
Саудовская Аравия отозвала посла в Германии для консультаций
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    Саудовская Аравия отозвала посла в Германии для консультаций

    10:38  18 Ноября 2017
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    Саудовская Аравия отозвала посла в Германии для консультаций

    Каир, 18 ноября. Саудовская Аравии отозвала своего посла в Берлине для консультаций, а также направила ноту протеста дипломатическому представителю Германии в Саудовской Аравии.

    Об этом со ссылкой на источник в МИД королевства сообщает официальное саудовское агентство SPA.

    Такие меры были приняты в связи с высказываниями министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в отношении Саудовской Аравии на встрече с ливанским коллегой.

    Подобные высказывания, пишет SPA, «вызывают удивление и возмущение». По словам собеседника агентства, высказывания главы дипломатического ведомства «не олицетворяют позицию дружественного германского правительства, которое королевство считает своим надежным партнером в войне против терроризма».

    «Королевство рассматривает эти заявления как спонтанные, основанные на дезинформации, не способствующие стабильности в регионе», — говорится в тексте агентства.

    Как ранее писала «Газета.ру», что «Хезболла» обвиняет Саудовскую Аравию в дестабилизации ситуации в Ливане. Ранее Эр-Рияд обвинил «Хезболлу» и Иран во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #саудовская аравия #германия #нота протеста
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