Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали обстрелы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

Дамаск, 18 ноября. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали пять обстрелов в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс за последние сутки, сообщили в министерстве обороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Дамаск – один, Хомс – три», — сообщили в военном ведомстве страны.

Как уточнили в Минобороны РФ, турецкие наблюдатели за текущие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии. По их данным, обстрелы были совершены в провинциях Алеппо и Дамаск.

Наблюдатели отметили, что в основном огонь открывали боевики запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

1 Организация запрещена на территории РФ.