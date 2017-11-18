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Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали обстрелы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали обстрелы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

    10:32  18 Ноября 2017
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    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали обстрелы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

    Дамаск, 18 ноября. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали пять обстрелов в провинциях Дамаск, Алеппо и Хомс за последние сутки, сообщили в министерстве обороны России.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Дамаск – один, Хомс – три», — сообщили в военном ведомстве страны.

    Как уточнили в Минобороны РФ, турецкие наблюдатели за текущие сутки зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня в Сирии. По их данным, обстрелы были совершены в провинциях Алеппо и Дамаск.

    Сирия: наблюдатели РФ зафиксировали обстрелы в провинциях Алеппо, Дамаск и Хомс

    Наблюдатели отметили, что в основном огонь открывали боевики запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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