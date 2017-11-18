Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе влияют на здоровье

Москва, 18 ноября. Сексуальные домогательства на работе могут нанести вред здоровью. К такому выводу в результате исследования пришел глава Американской психологической ассоциации Антонио Пуэнте.

По его словам, у жертв подобных домогательств могут возникнуть депрессия, проблемы с питанием, а также пристрастие к наркотикам и алкоголю. Кроме того, может наблюдаться снижение уровня удовлетворенности жизнью и посттравматический стресс, сообщает EurekAlert.

По мнению Пуэнте, часто жалобы на домогательства в организациях не воспринимаются всерьез. Эксперт призвал руководителей компании обратить внимание на эту проблему.

«Организации должны проявлять инициативу в разработке политики, предотвращающей сексуальные домогательства. Необходимы процедуры отчета и образовательные программы для сотрудников», — сообщил он.

Также в исследовании, на которое сослался Пуэнте, отмечается, что чаще о приставаниях на работе сообщают женщины. Мужчины в свою очередь предпочитают держать все в себе, из-за этого у них чаще развиваются психологические проблемы.