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Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе влияют на здоровье
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    Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе влияют на здоровье

    10:23  18 Ноября 2017
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    Ученые рассказали, как сексуальные домогательства на работе влияют на здоровье

    Москва, 18 ноября. Сексуальные домогательства на работе могут нанести вред здоровью. К такому выводу в результате исследования пришел глава Американской психологической ассоциации Антонио Пуэнте.

    По его словам, у жертв подобных домогательств могут возникнуть депрессия, проблемы с питанием, а также пристрастие к наркотикам и алкоголю. Кроме того, может наблюдаться снижение уровня удовлетворенности жизнью и посттравматический стресс, сообщает EurekAlert.

    По мнению Пуэнте, часто жалобы на домогательства в организациях не воспринимаются всерьез. Эксперт призвал руководителей компании обратить внимание на эту проблему.

    «Организации должны проявлять инициативу в разработке политики, предотвращающей сексуальные домогательства. Необходимы процедуры отчета и образовательные программы для сотрудников», — сообщил он.

    Также в исследовании, на которое сослался Пуэнте, отмечается, что чаще о приставаниях на работе сообщают женщины. Мужчины в свою очередь предпочитают держать все в себе, из-за этого у них чаще развиваются психологические проблемы.

    Автор: Алексей Громов
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    #психологи #исследование #домогательства #офис
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