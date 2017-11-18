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Apple перенесла дату выхода смарт-колонки HomePod на 2018 год
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    Apple перенесла дату выхода смарт-колонки HomePod на 2018 год

    10:36  18 Ноября 2017
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    Apple перенесла дату выхода смарт-колонки HomePod на 2018 год

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Компания Apple перенесла дату выхода смарт-колонки HomePod на 2018 год, сообщили в пресс-службе американской корпорации.

    «Нам не терпится предоставить пользователям возможность испытать HomePod, однако нам требуется немного больше времени, до того как она будет готова для клиентов», — рассказали представители Apple.

    В организации заверили, что поклонникам продукции компании стоит подождать «еще чуть-чуть времени» перед тем, как умные колонки поступят на продажу в Австралии, Англии и США.

    О причинах переноса даты выхода колонок не сообщается. Отметим, девайс должен был выйти к началу зимы 2017 года.

    Apple перенесла дату выхода смарт-колонки HomePod на 2018 год

    Напомним, ранее Apple представила беспроводную музыкальную колонку с большим количеством возможностей. К основным достоинствам HomePod причисляют чистое звучание басов и ее возможность определить свое местоположение, чтобы подобрать максимально удобное для звучание в этом месте.

    Автор: Катерина Тимошенская
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