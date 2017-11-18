Сирия, 18 ноября. Террористы ИГ1 провели атаку с участием смертника к югу от города Дейр-эз-Зор. Боевики ССА** пытали подозреваемого в воровстве в Алеппо. Радикалы ИГ напали на жилой дом в провинции Ниневия в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с боевиками близ деревни Хараста в Восточной Гуте Дамаска; проводят разведывательные полеты на западе провинции Алеппо.

«Исламское государство»: провело атаку с участием смертника в населенном пункте Аль-Джафра южнее Дейр-эз-Зора; казнило мужчину по обвинению в колдовстве на востоке Дейр-эз-Зора; напало на жилой дом в иракской провинции Нинения.

Сирийская свободная армия (ССА): пытала подозреваемого в воровстве в Алеппо; заявила об уничтожении танка САА на юго-востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: провела митинг в поддержку боевиков Восточной Гуты в провинции Даръа.

Курды: ведут перестрелки с ССА в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Оппозиционное новостное агентство Syrian Revolution News Network сообщает о новых столкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований вблизи населенного пункта Хараста, расположенного в Восточной Гуте Дамаска. Напомним, противостояние обострилось после внезапного нападения исламистов «Файлак Ар-Рахман», «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам» на позиции правительственных подразделений. Боевики провели атаку, несмотря на то, что на северо-востоке Дамаска действовал режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что в социальных сетях появились кадры пыток и издевательств над одним из местных жителей, обвиненным боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в воровстве. Радикалы сперва выстрелили подозреваемому в ногу, а затем привязали к грузовику и протащили по земле. Судьба молодого человека на данный момент неизвестна.

Тем временем беспилотники правительственной армии продолжают проводить разведывательные полеты над территориями, оккупированными исламистами вооруженной оппозиции на западе провинции, передает военный источник в сети Twitter (hozaifadahmaan).

Новостной портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сообщает о возобновившихся перестрелках между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенного пункта Кирата в северной части Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о новой атаке террористов «Исламского государства» недалеко от административного центра провинции. Как передает агентство новостей Al Masdar News, смертник ИГ на заминированном автомобиле приблизился к населенному пункту Аль-Джафра, расположенному к югу от города Дейр-эз-Зор, и активировал взрывное устройство. Сообщается, что на данных территориях в основном проживали беженцы. По данным новостного портала SANA News, в результате атаки порядка 20 гражданских лиц были убиты, еще 28 человек получили ранения. Напомним, накануне нападению смертника подверглись опорные пункты Демократической армии Сирии (SDF). Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, количество смертников значительно увеличилось в последнее время. Причина состоит в том, что ИГИЛовцы стремительно теряют позиции. Напомним, правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось освободить ключевые бастионы террористической группировки, такие как Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу Кемаль.

Тем временем на подконтрольных им территориях радикалы ИГ усилили давление на мирное население. Так, на востоке провинции в небольшом городке Хаджин террористы казнили пожилого мужчину, обвиненного в колдовстве. Об этом сообщает Twitter-канал (markito0171).

Провинция Даръа

Как сообщает военный источник в соцсети Twitter (IbrahimAlKmis), прогремел взрыв в районе Аль-Андалуси в городе Нава. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирного населения. По информации местных активистов, взрывное устройство было установлено на обочине дороги террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством»1. Напомним, ИГИЛовцы противостоят радикалам Сирийской свободной армии (ССА) в западной части провинции.

Между тем боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** вновь провели митинги в поддержку боевиков, базирующихся в районе Восточной Гуты в провинции Дамаск, передает Twitter-канал (okpazobany).

Провинция Идлиб

Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, радикалы одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) под названием «Свободная армия Идлиба» опубликовали видеозапись, на которой запечатлено уничтожение танка армии САР на юго-востоке провинции. Боевики обстреляли укрепрайоны сирийских войск из американского противоракетного комплекса TOW, после чего танк загорелся. В свою очередь, правительственные СМИ сообщают о том, что в результате столкновений обе стороны понесли потери в военной технике. Как утверждают военные источники AMN, в данном районе дислоцируются, по меньшей мере, четыре группировки ССА, которые действуют совместно с возглавляемой «Ан-Нусрой» коалицией «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о неожиданном нападении террористов «Исламского государства» на жилой дом в населенном пункте Хамам Аль-Алиль на юге провинции Ниневия. Как минимум двое мирных жителей были убиты, многие получили ранения. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Деревня, в которой произошло нападение, находится на линии соприкосновения сил террористической группировки и правительственной армии Ирака. По данным ООН, за прошлый месяц в результате терактов и атак ИГИЛоцев погибли 114 мирных граждан, еще 224 человека были ранены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)