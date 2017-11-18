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Мадуро предложил Испании оставить сбежавшего из Венесуэлы «оппозиционера-вампира»
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    Мадуро предложил Испании оставить сбежавшего из Венесуэлы «оппозиционера-вампира»

    10:02  18 Ноября 2017
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    Мадуро предложил Испании оставить сбежавшего из Венесуэлы «оппозиционера-вампира»

    Каракас, 18 ноября. Испания может оставить себе уехавшего из Венесуэлы экс-мэра Каракаса оппозиционера Антонио Ледесму, заявил в пятницу венесуэльский лидер Николас Мадуро.

    «Сегодня от нас сбежал Антонио Ледесма, вампир, свободно летающий по миру, говорят, что, в Испанию, чтобы жить на широкую ногу, пусть нам его не возвращают», — приводит слова Мадуро Union Radio.

    Заявление президента Венесуэлы последовало за сообщениями о том, что бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма сбежал из-под домашнего ареста, в котором находился по обвинению в попытке государственного переворота, пересек границу с Колумбией, а оттуда вылетел в Испанию.

    О побеге Ледесмы стало известно в пятницу. Венесуэльские спецслужбы в настоящее время пытаются установить, каким образом экс-мэру удалось попасть в Колумбию. 

    Автор: Алексей Громов
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    #испания #мадуро #венесуэла #побег #ледесма
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