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#Соцсети
Райкин, конечно, большая угроза: россияне посмеялись над срывом концерта в Одессе
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    Райкин, конечно, большая угроза: россияне посмеялись над срывом концерта в Одессе

    10:46  18 Ноября 2017
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    «Райкин, конечно, большая угроза»: интернет-пользователи иронизируют по поводу срыва концерта в Одессе

    Одесса, 18 ноября. В Сети развернулись бурные обсуждения срыва украинскими радикалами спектакля Константина Райкина в Одессе. Многие осудили действия националистов.

    «А ничего, что по объему товарооборота, «страна-агрессор» на 1-м месте. И где те активисты. Или кушать хочется? А Райкин, конечно, большая угроза», — иронизируют комментаторы.

    «Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой», — считают пользователи.

    «Из-за таких «настоящих одесситов» город превратили в ничто», — добавляют другие.

    При этом мнения пользователей разделились. Часть из них поддержала радикалов.

    «Райкин, увидев приближающихся активистов, сбежал со сцены в Одессе. Пусть радуется, что Вова Парасюк в кедах не приехал, ага», — пишут украинцы.

    «Патриоты Украины, помните, что все зависит от вас! Слава нации!»

    «К срыву концерта Райкина в Одессе (да и не только его): да, активисты действуют грубо, но если власти пропускают публичных личностей, публично считающих Крым Россией, то вопросы к властям, а не к активистам. Все-таки нужен вопрос при въезде - чей Крым?» — пишет Vasily Maximov.

    Ранее сообщалось, что украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. Очевидцы случившегося опубликовали в интернете видеозапись. Националисты заявили, что хотели получить от артиста ответ на вопрос «Чей Крым?».

    Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #одесса #крым #райкин #концерт
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