Райкин, конечно, большая угроза: россияне посмеялись над срывом концерта в Одессе

Одесса, 18 ноября. В Сети развернулись бурные обсуждения срыва украинскими радикалами спектакля Константина Райкина в Одессе. Многие осудили действия националистов.

«А ничего, что по объему товарооборота, «страна-агрессор» на 1-м месте. И где те активисты. Или кушать хочется? А Райкин, конечно, большая угроза», — иронизируют комментаторы.

«Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой», — считают пользователи.

Это говорит о слабости государства. Такое нельзя представить в Европе, абсолютная потеря репутации и так низкой... — Гопак Евгений (@Beldasorini) November 17, 2017

«Из-за таких «настоящих одесситов» город превратили в ничто», — добавляют другие.

При этом мнения пользователей разделились. Часть из них поддержала радикалов.

«Райкин, увидев приближающихся активистов, сбежал со сцены в Одессе. Пусть радуется, что Вова Парасюк в кедах не приехал, ага», — пишут украинцы.

«Патриоты Украины, помните, что все зависит от вас! Слава нации!»

«К срыву концерта Райкина в Одессе (да и не только его): да, активисты действуют грубо, но если власти пропускают публичных личностей, публично считающих Крым Россией, то вопросы к властям, а не к активистам. Все-таки нужен вопрос при въезде - чей Крым?» — пишет Vasily Maximov.

Ранее сообщалось, что украинские радикалы сорвали концерт Константина Райкина в Одессе. Очевидцы случившегося опубликовали в интернете видеозапись. Националисты заявили, что хотели получить от артиста ответ на вопрос «Чей Крым?».

Напомним, Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, по итогам которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.