Британия оснастит подлодки дронами для слежки за российскими кораблями

Лондон, 18 ноября. В королевском военно-морском флоте Великобритании намерены оснастить подводные лодки беспилотниками, чтобы следить за зарубежными подлодками у берегов страны.

Британские военные отмечают, что в ближайшее время национальные подлодки смогут запускать беспилотники Outrider из-под воды для слежки за зарубежными кораблями. Как пишет Daily Mail, это нововведение может быть связано с подозрениями Лондона о якобы возросшей активности российских подлодок в этом регионе.

Outrider будут опускать в воду в специальном контейнере, который будет раскрываться при выходе беспилотника на поверхность. Дрон сможет делать высококачественные фотографии зарубежных кораблей, чтобы с помощью этой информации экипаж британской подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.