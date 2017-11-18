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Британия оснастит подлодки дронами для слежки за российскими кораблями
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    Британия оснастит подлодки дронами для слежки за российскими кораблями

    9:57  18 Ноября 2017
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    Британия оснастит подлодки дронами для слежки за российскими кораблями

    Лондон, 18 ноября. В королевском военно-морском флоте Великобритании намерены оснастить подводные лодки беспилотниками, чтобы следить за зарубежными подлодками у берегов страны.

    Британские военные отмечают, что в ближайшее время национальные подлодки смогут запускать беспилотники Outrider из-под воды для слежки за зарубежными кораблями. Как пишет Daily Mail, это нововведение может быть связано с подозрениями Лондона о якобы возросшей активности российских подлодок в этом регионе.

    Outrider будут опускать в воду в специальном контейнере, который будет раскрываться при выходе беспилотника на поверхность. Дрон сможет делать высококачественные фотографии зарубежных кораблей, чтобы с помощью этой информации экипаж британской подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

    «Мы смогли бы выслеживать любого противника с таким оборудованием», — заметил источник издания в королевском военно-морском флоте Великобритании.

    Британия оснастит подлодки дронами для слежки за российскими кораблями

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #великобритания #слежка #беспилотники #подлодки
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