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Телефонные террористы не смогли сорвать график Путина в Петербурге
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    Телефонные террористы не смогли сорвать график Путина в Петербурге

    10:00  18 Ноября 2017
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    Телефонные террористы не смогли сорвать график Путина в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 ноября. Угрозы телефонных террористов о 50 взрывных устройствах, заложенных на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина в Петербурге не подтвердились.

    Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, с самого утра в пятницу поступило более 60 звонков с угрозами ориентировочно о 50 взрывных устройствах, однако по результатам проверки службы безопасности ни одна из них не подтвердилась.

    Действия телефонных хулиганов не повлияли на график работы президента.

    Песков заявил, что нет сомнений, что преступники будут найдены «рано или поздно». Он добавил, что личности звонивших пока не установлены, но известно, что звонки поступали из-за границы.

    Песков отметил, что при проверках «особое внимание обращалось на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта для граждан».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #телефонный терроризм
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