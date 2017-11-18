Мосийчук обвинил НАБУ во вмешательстве в выборы президента США

Киев, 18 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины распространяло информацию в пользу Хиллари Клинтон во время выборов президента Америки в 2016 году, заявил депутат Верховной рады в эфире канала NewsOne Игорь Мосийчук.

«Если вспомнить историю выборов президента США, то именно наше НАБУ и наши парламентские европопулисты сбивали Трампа. Они распространяли на пользу госпожи (Хиллари) Клинтон информацию, которая потом переписывалась в американских СМИ. НАБУ этому активно способствовало», — сообщил он.

Мосийчук подчеркнул, что глава НАБУ Артем Сытник этому процессу активно способствовал. По его словам, в бюро подтверждали информацию о деньгах, якобы полученных от руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ссылаясь на амбарную книгу Партии регионов. Однако по окончании выборов в США глава НАБУ, отмечает депутат, заявил, что эти подтверждения найдены не были.

«Это и есть вмешательство в избирательный процесс другого государства», — констатировал Мосийчук.

Депутат также отметил, что, по его мнению, глава НАБУ Артем Сытник находится под влиянием посла США в Украине Мари Йованович, которая, в свою очередь, не разделяет политического курса действующего президента США Дональда Трампа и его администрации.

Напомним, ранее Мосийчук заявлял о том, что мечтает «открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией» на Кавказе.