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Мосийчук обвинил НАБУ во вмешательстве в выборы президента США
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    Мосийчук обвинил НАБУ во вмешательстве в выборы президента США

    9:44  18 Ноября 2017
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    Мосийчук обвинил НАБУ во вмешательстве в выборы президента США

    Киев, 18 ноября. Национальное антикоррупционное бюро Украины распространяло информацию в пользу Хиллари Клинтон во время выборов президента Америки в 2016 году, заявил депутат Верховной рады в эфире канала NewsOne Игорь Мосийчук.

    «Если вспомнить историю выборов президента США, то именно наше НАБУ и наши парламентские европопулисты сбивали Трампа. Они распространяли на пользу госпожи (Хиллари) Клинтон информацию, которая потом переписывалась в американских СМИ. НАБУ этому активно способствовало», — сообщил он.

    Мосийчук подчеркнул, что глава НАБУ Артем Сытник этому процессу активно способствовал. По его словам, в бюро подтверждали информацию о деньгах, якобы полученных от руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, ссылаясь на амбарную книгу Партии регионов. Однако по окончании выборов в США глава НАБУ, отмечает депутат, заявил, что эти подтверждения найдены не были.

    «Это и есть вмешательство в избирательный процесс другого государства», — констатировал Мосийчук.

    Депутат также отметил, что, по его мнению, глава НАБУ Артем Сытник находится под влиянием посла США в Украине Мари Йованович, которая, в свою очередь, не разделяет политического курса действующего президента США Дональда Трампа и его администрации.

    Напомним, ранее Мосийчук заявлял о том, что мечтает «открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией» на Кавказе. 

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #мосийчук #набу
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