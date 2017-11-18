США допустили применение кибероружия против КНДР

Вашингтон, 18 ноября. В Вашингтоне рассматривают возможность применения кибероружия и беспилотников для предотвращения ракетного удара со стороны КНДР, сообщили в администрации президента США Дональда Трампа.

Конгрессу США направили запрос о выделении четырех миллиардов долларов на инструменты по сдерживанию КНДР. Отмечается, что речь идет об использовании кибероружия и беспилотников.

Как отмечают инициаторы запроса, эти средства помогут предотвратить ракетную атаку со стороны Северной Кореи, пишет The New York Times. По их словам, специалисты США смогут повлиять на управление ракетами в Пхеньяне до их запуска. Беспилотники и истребители же смогут сбивать ракеты уже после отправки их в воздух.