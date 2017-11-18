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США допустили применение кибероружия против КНДР
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    США допустили применение кибероружия против КНДР

    9:39  18 Ноября 2017
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    США допустили применение кибероружия против КНДР

    Вашингтон, 18 ноября. В Вашингтоне рассматривают возможность применения кибероружия и беспилотников для предотвращения ракетного удара со стороны КНДР, сообщили в администрации президента США Дональда Трампа.

    Конгрессу США направили запрос о выделении четырех миллиардов долларов на инструменты по сдерживанию КНДР. Отмечается, что речь идет об использовании кибероружия и беспилотников.

    Как отмечают инициаторы запроса, эти средства помогут предотвратить ракетную атаку со стороны Северной Кореи, пишет The New York Times. По их словам, специалисты США смогут повлиять на управление ракетами в Пхеньяне до их запуска. Беспилотники и истребители же смогут сбивать ракеты уже после отправки их в воздух.

    «Существует быстро возникающая угроза уменьшения окна возможностей и признания того, что мы не можем полагаться на одно решение», — цитирует RT американского сенатора Джека Рида.

    США допустили применение кибероружия против КНДР

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #кндр #ракеты #беспилотники #кибероружие
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