ВСУ более 30 раз нарушили перемирие за сутки - ДНР

Донецк, 18 ноября. Украинские военные более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, 32 обстрелам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов в Донбассе обесточены из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.