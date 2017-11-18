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ВСУ более 30 раз нарушили перемирие за сутки - ДНР
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    ВСУ более 30 раз нарушили перемирие за сутки - ДНР

    9:27  18 Ноября 2017  /обновлено: 9:44  18 Ноября 2017
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    ВСУ более 30 раз нарушили перемирие за сутки - ДНР

    Донецк, 18 ноября. Украинские военные более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки.

    Как рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики, 32 обстрелам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов.

    Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов в Донбассе обесточены из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #днр #обстрел
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