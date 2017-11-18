Проданную за аукционе картину Да Винчи за $400 млн назвали подделкой

Нью-Йорк, 18 ноября. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую продали на аукционе в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, может оказаться подделкой.

Эксперты заподозрили, что проданная на аукционе самая дорогая картина может оказаться подделкой. Специалисты обнаружили несколько серьезных несоответствий стиля написания полотна с другими работами творца.

Она отметили, что картина была создана в 1500 году. В это время 48-летний художник был увлечен изучением оптических иллюзий и преломлением света. Однако на картине все выглядит нереалистично: объекты за фигурой не инвертированы.

Кроме того, Христос изображен строго в анфас, хотя обычно художник предпочитал динамику и изображал героев картин в разных позах.

Также сомнения вносит неясная история полотна. Как передает The Telegraph, оно находилось в коллекции короля Карла II, а затем перешло в коллекцию герцога Букингемского — его сына. Периодически картина пропадала, а потом всплывала снова на разных аукционах.

Также эксперты отметили, что картину много раз восстанавливали, поэтому от кисти маэстро могло не остаться практически ничего.