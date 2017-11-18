Ученые NASA заявили, что обнаружили планету с подобием атмосферы

Москва, 18 ноября. «Планета-алмаз» 55 Cnc в созвездии Рака имеет оболочку, напоминающую атмосферу Земли, сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

По словам ученых, планета напоминает Венеру и Землю. Углерода в ее составе в два раза больше, чем кислорода. По размерам 55 Cnc сопоставима с Солнцем, а состоит она из графита, алмазов и железного ядра.

В прошлом году ученые установили, что необычная планета всегда расположена одной и той же стороной к своему светилу и, кроме того, находится на очень близком к нему расстоянии. Из-за этого поверхность планеты раскалена, но 55 Cnc не утратила свою атмосферу.

Атмосфера «выравнивает» температуру на поверхности планеты, и, таким образом, ее «темная» сторона не сильно холоднее «солнечной».

Состав атмосферы «планеты-алмаза» сотрудникам NASA пока установить не удалось, они планируют продолжить исследования. Планетологи считают, что, разгадав, как в таких экстремальных условиях на 55 Cnc сохранилась атмосфера, они смогут понять процесс возникновения и эволюцию планет, похожих на Землю.