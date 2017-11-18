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Технологии
Ученые NASA заявили, что обнаружили планету с подобием атмосферы
Технологии
Ученые NASA заявили, что обнаружили планету с подобием атмосферы
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    Ученые NASA заявили, что обнаружили планету с подобием атмосферы

    9:03  18 Ноября 2017
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    Ученые NASA заявили, что обнаружили планету с подобием атмосферы

    Москва, 18 ноября. «Планета-алмаз» 55 Cnc в созвездии Рака имеет оболочку, напоминающую атмосферу Земли, сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

    По словам ученых, планета напоминает Венеру и Землю. Углерода в ее составе в два раза больше, чем кислорода. По размерам 55 Cnc сопоставима с Солнцем, а состоит она из графита, алмазов и железного ядра.

    В прошлом году ученые установили, что необычная планета всегда расположена одной и той же стороной к своему светилу и, кроме того, находится на очень близком к нему расстоянии. Из-за этого поверхность планеты раскалена, но 55 Cnc не утратила свою атмосферу.

    Атмосфера «выравнивает» температуру на поверхности планеты, и, таким образом, ее «темная» сторона не сильно холоднее «солнечной».

    Состав атмосферы «планеты-алмаза» сотрудникам NASA пока установить не удалось, они планируют продолжить исследования. Планетологи считают, что, разгадав, как в таких экстремальных условиях на 55 Cnc сохранилась атмосфера, они смогут понять процесс возникновения и эволюцию планет, похожих на Землю.

    Автор: Алексей Громов
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    #космос #nasa #планета-алмаз
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