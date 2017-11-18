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Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН
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    Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН

    8:49  18 Ноября 2017
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    Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН

    Вашингтон, 18 ноября. США продолжат борьбу «за справедливость» в Сирии одни, если Совет Безопасности ООН не сможет согласовать единый план действий по отношению к виновным в проведении химатак в САР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

    «Вместе с этим Советом или в одиночку, несдерживаемые обструкционизмом России, мы продолжим бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии», — приводит ее слова РИА Новости.

    Заявление Хейли последовало после того, как накануне Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней, чтобы разработать новый формат работы следователей.

    Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН

    Ранее на заседании СБ ООН Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский проект в свою очередь не получил необходимого количества голосов.

    В связи с этим Хейли заявила, что действия России «направлены на то, чтобы замедлить, отвлечь и в итоге разрушить усилия по привлечению к ответственности за химические атаки в Сирии».

    Напомним, 26 октября в Совбезе ООН был представлен доклад по случаям химических атак в САР. В нем говорилось о том, что 4 апреля в Хан-Шейхуне правительственные силы Сирии применили зарин, а 15–16 сентября 2016 года в Умм-Хоше боевики ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) – иприт.

    Российская сторона сомневается в достоверности фактов, на которых основан доклад, считая, что они были получены «со стороны».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #совбез оон #резолюция #хейли #химатаки
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