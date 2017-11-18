Сирия: США намерены «бороться за справедливость» без Совбеза ООН

Вашингтон, 18 ноября. США продолжат борьбу «за справедливость» в Сирии одни, если Совет Безопасности ООН не сможет согласовать единый план действий по отношению к виновным в проведении химатак в САР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

«Вместе с этим Советом или в одиночку, несдерживаемые обструкционизмом России, мы продолжим бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии», — приводит ее слова РИА Новости.

Заявление Хейли последовало после того, как накануне Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней, чтобы разработать новый формат работы следователей.

Ранее на заседании СБ ООН Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Российский проект в свою очередь не получил необходимого количества голосов.

В связи с этим Хейли заявила, что действия России «направлены на то, чтобы замедлить, отвлечь и в итоге разрушить усилия по привлечению к ответственности за химические атаки в Сирии».

Напомним, 26 октября в Совбезе ООН был представлен доклад по случаям химических атак в САР. В нем говорилось о том, что 4 апреля в Хан-Шейхуне правительственные силы Сирии применили зарин, а 15–16 сентября 2016 года в Умм-Хоше боевики ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация) – иприт.

Российская сторона сомневается в достоверности фактов, на которых основан доклад, считая, что они были получены «со стороны».

1 Организация запрещена на территории РФ.