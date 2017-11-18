Украинские радикалы угрожают сорвать концерт Барских в Одессе

Киев, 18 ноября. Сорвавшие накануне концерт российского актера и художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, украинские радикалы угрожают не дать выступить в Одессе и певцу Максу Барских. Об этом в своем блоге заявил лидер регионального отделения националистической организации «Правый сектор»1 (запрещена в России) Сергей Стернеко.

Он сообщил, что срыв концерт Райкина, организованный из-за позиции артиста по Крыму, прошел «успешно». Единственное, о чем сожалеет Стерненко, стал полный зал зрителей, которые пришли на встречу с актером.

«Еще мне очень обидно, что этот зал сегодня был заполнен до отказа. Но мы не будем останавливаться», — заявил Стерненко.

По его словам, следующим в Одессу должен приехать певец Макс Барских. Его выступление запланировано на 4 декабря, и радикалы «очень ждут» его, чтобы также сорвать. Несмотря на то, что Барских – украинец, единомышленники Стерненко ополчились на певца из-за того, что тот получил в Москве награду, и окрестили его «кремлевским пропагандистом».

1 Организация запрещена на территории РФ.