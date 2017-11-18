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NASA и ВМС США помогут Аргентине в поисках пропавшей подлодки
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    NASA и ВМС США помогут Аргентине в поисках пропавшей подлодки

    8:00  18 Ноября 2017
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    NASA и ВМС США помогут Аргентине в поисках пропавшей подлодки

    Вашингтон, 18 ноября. К поискам пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» присоединился исследовательский самолет NASA, ВМС США также готовы принять участие в поисковой операции.

    Об этом сообщается на сайте неправительственной организации «Военно-морской институт» со ссылкой на представителей Пентагона.

    «Переоборудованный самолет морской разведки P-3 Orion, который американское космическое ведомство NASA использует в научных целях, уже задействован в поисковой операции», — цитирует сайт представителя Южного командования ВС США Хосе Руиса.

    Кроме того, в сообщении на сайте организации уточняется, что командование американских ВМС по подводным спасательным операциям уже распорядилось подготовить для поисков аргентинской подлодки дистанционно управляемый глубоководный аппарат, специально предназначенный для спасения экипажей субмарин.

    Напомним, ранее США, Великобритания и Чили предложили ВМС Аргентины свою помощь в поисках пропавшей подводной лодки «Сан Хуан». Связь с субмариной, как стало известно ранее, оборвалась в минувшую среду. На борту находятся 44 члена экипажа.

    Автор: Алексей Громов
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    #аргентина #подлодка #поиск #сан хуан
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