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Общество
Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»
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    Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

    8:00  18 Ноября 2017
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    Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

    Москва, 18 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева накануне присоединилась к «Команде Путина» — движению в поддержку российского президента, созданному в начале ноября хоккеистом Александром Овечкиным.

    Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

    «Я в команде «Putin Team», — написала она.

     

    Я в команде #putinteam I'm on the team #putinteam

    Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena)

    Напомним, 2 ноября на своей странице в Instagram Александр Овечкин заявил о создании «Команды Путина». Идея вызвала большой резонанс, особенно в американском обществе. Большинство россиян инициативу Овечкина поддержали. К «Команде» уже присоединились некоторые спортсмены и общественные деятели. Среди них – баскетбольный тренер Евгений Гомельский и шахматист Сергей Карякин.

    Ранее Овечкин объяснил американским СМИ, для чего создал движение в поддержку российского президента.

    Автор: Алексей Громов
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    #исинбаева #овечкин #команда путина
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