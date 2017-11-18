Исинбаева присоединилась к «Команде Путина»

Москва, 18 ноября. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева накануне присоединилась к «Команде Путина» — движению в поддержку российского президента, созданному в начале ноября хоккеистом Александром Овечкиным.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я в команде «Putin Team», — написала она.

Я в команде #putinteam I'm on the team #putinteam Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Ноя 17 2017 в 7:24 PST

Напомним, 2 ноября на своей странице в Instagram Александр Овечкин заявил о создании «Команды Путина». Идея вызвала большой резонанс, особенно в американском обществе. Большинство россиян инициативу Овечкина поддержали. К «Команде» уже присоединились некоторые спортсмены и общественные деятели. Среди них – баскетбольный тренер Евгений Гомельский и шахматист Сергей Карякин.

Ранее Овечкин объяснил американским СМИ, для чего создал движение в поддержку российского президента.