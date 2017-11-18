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Политика
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить давление на российские СМИ
Политика
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить давление на российские СМИ
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    Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить давление на российские СМИ

    7:23  18 Ноября 2017
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    Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить давление на российские СМИ

    Вашингтон, 18 ноября. Посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от политики давления и ограничения свободы российских СМИ и не вводить в дальнейшем меры, препятствующие работе отдельных журналистов.

    Такое заявление российских дипломатов последовало на регистрацию в качестве иностранного агента партнера Sputnik – ретранслирующей компании Reston Translator. Такие меры со стороны Вашингтона дипломаты назвали попыткой «запугать американские коммерческие структуры», работающие с российскими СМИ, пишет РИА Новости.

    «Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США», — сообщили представители РФ в официальном комментарии, опубликованном дипмиссией.

    Напомним, ранее в качестве иностранного агента по требованию американских властей был зарегистрирован телеканал RT America. Однако аналогичных мер по отношению к таким зарубежным на территории США СМИ, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24 и немецкая радиостанция Deutsche Welle Вашингтоном принято не было.

    К редакции Sputnik требования о регистрации пока не предъявляли.

    В ответ на политику американских властей по отношению к российским СМИ Госдума РФ также внесла поправки в законодательство, признавая иностранные средства массовой информации иностранными агентами. Посольство США в РФ заявило, что внимательно следит за введением поправок в действие. 

    Автор: Алексей Громов
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    #rt #sputnik #иносми
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