Мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» прошел испытание на трассе «Формулы‐1» в Сочи

Сочи, 18 ноября. Тяжелый мотоцикл «Иж», разработанный российским концерном «Калашников» был испытан на трассе «Формулы‐1» в Сочи.

Пресс-служба компании сообщила, что максимальная скорость мотоцикла составила 250 километров в час, а разгоняться до сотни он может всего за 3,5 секунды.

Отмечается, что габариты байка составляют 2900×940×1250 мм, а его вес — 510 килограммов. При этом мощность бензинового оппозитного двигателя равна 110 кВт, а крутящий момент — 180 Нм, говорится в материале 360.

Напомним, что впервые новая российская разработка была показана на форуме «Армия-2017», а ранее в ноябре мотоцикл представили президенту РФ Владимиру Путину.