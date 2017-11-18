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Политика
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Мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» прошел испытание на трассе «Формулы‐1» в Сочи
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    Мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» прошел испытание на трассе «Формулы‐1» в Сочи

    6:42  18 Ноября 2017
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    Мотоцикл «Иж» концерна «Калашников» прошел испытание на трассе «Формулы‐1» в Сочи

    Сочи, 18 ноября. Тяжелый мотоцикл «Иж», разработанный российским концерном «Калашников» был испытан на трассе «Формулы‐1» в Сочи.

    Пресс-служба компании сообщила, что максимальная скорость мотоцикла составила 250 километров в час, а разгоняться до сотни он может всего за 3,5 секунды.

    Отмечается, что габариты байка составляют 2900×940×1250 мм, а его вес — 510 килограммов. При этом мощность бензинового оппозитного двигателя равна 110 кВт, а крутящий момент — 180 Нм, говорится в материале 360.

    Напомним, что впервые новая российская разработка была показана на форуме «Армия-2017», а ранее в ноябре мотоцикл представили президенту РФ Владимиру Путину.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сочи #калашников #мотоцикл
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