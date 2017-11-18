Сирия: российские военные провели спортивный праздник в Алеппо

Алеппо, 18 ноября. Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о проведении спортивного праздника для детей в Алеппо.

Сообщается, что мероприятие прошло в школе в районе Шейх Наджар, в которую ранее неоднократно доставлялась гуманитарная помощь.

Отмечается, что идея проведения праздника была спонтанной, а конкурсы придумывали вместе и военные, и учителя, и сами школьники.

Участниками конкурсов стали и сами военнослужащие – в качестве капитанов команд, говорится в материале РИА Новости.

Добавим, что по окончанию соревнований все участники получили подарки.