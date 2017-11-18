Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона

Москва, 18 ноября. Решение об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона может быть вынесено, считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин.

«Но осуществлено оно не будет, потому что есть еще апелляционный суд. Рассмотрение там займет тоже не менее 15 суток», — отметил эксперт.

Он также добавил, что экс-глава автономии может использовать и другие возможности, чтобы избежать экстрадиции.

Вместе с тем, Чичин подчеркнул, что абсолютно уверен в том, что Пучдемон будет находиться в Брюсселе до 21 декабря, то есть до новых выборов в Каталонии.