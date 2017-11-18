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Весь мир
Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона
Весь мир
Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона
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    Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона

    6:09  18 Ноября 2017
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    Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона

    Москва, 18 ноября. Решение об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона может быть вынесено, считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин.

    «Но осуществлено оно не будет, потому что есть еще апелляционный суд. Рассмотрение там займет тоже не менее 15 суток», — отметил эксперт.

    Он также добавил, что экс-глава автономии может использовать и другие возможности, чтобы избежать экстрадиции.

    Вместе с тем, Чичин подчеркнул, что абсолютно уверен в том, что Пучдемон будет находиться в Брюсселе до 21 декабря, то есть до новых выборов в Каталонии.

    Автор: Ирина Новикова
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    #каталония #экстрадиция #карлес пучдемон
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