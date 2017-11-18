Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Эксперт оценил вероятность экстрадиции Пучдемона
#Соцсети
Пользователи соцсетей скорбят в связи со смертью актера Салеева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пользователи соцсетей скорбят в связи со смертью актера Салеева

    5:54  18 Ноября 2017
    47

    Пользователи соцсетей скорбят в связи со смертью актера СалееваСанкт-Петербург, 18 ноября. Пользователи социальных сетей шокированы внезапной смертью российского актера Сергея Салеева, известного по роли в сериале «Морские дьяволы».

    Комментируя сообщения о кончине актера, поклонники отмечают, что его смерть была неожиданной и преждевременной.

    «Грустно и как-то одиноко в его последнем пути. Земля пухом», — написала в Facebook Валентина Советова.

    «Кошмар. Странно однако, светлая память», — пишет Marie Belle.

    После появившейся версии, что актер погиб из-за злоупотребления алкоголем, поклонники отметили, что это не первый случай смерти актера из-за спиртных напитков.

    «Бли-и-и-и-н! И опять спиртное сгубило. Зачем? Такой парень был!!!», — написала Виктория Фаст.

    Напомним, что актер Сергей Салеев скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #актер #соцсети #сергей салеев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        362
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ уничтожили объекты террористов в районе Абу-Кемаля

        17:48   17 Ноября 2017
        2198
        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        Украинские националисты ждут взрыва Закарпатья и отделения региона

        17:09   17 Ноября 2017
        6384
        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        Песков прокомментировал возможный отказ телеканалов РФ от трансляции Олимпиады

        16:10   17 Ноября 2017
        1168