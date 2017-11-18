Пользователи соцсетей скорбят в связи со смертью актера Салеева

Санкт-Петербург, 18 ноября. Пользователи социальных сетей шокированы внезапной смертью российского актера Сергея Салеева, известного по роли в сериале «Морские дьяволы».

Комментируя сообщения о кончине актера, поклонники отмечают, что его смерть была неожиданной и преждевременной.

«Грустно и как-то одиноко в его последнем пути. Земля пухом», — написала в Facebook Валентина Советова.

«Кошмар. Странно однако, светлая память», — пишет Marie Belle.

В Санкт-Петербурге скончался актер Сергей Салеев, сообщает РЕН ТВ. Тело актера обнаружила в ванной его подруга. https://t.co/wf7ue77P8t — марина абрамова (@DcEiBcQhOij5E2z) November 18, 2017

После появившейся версии, что актер погиб из-за злоупотребления алкоголем, поклонники отметили, что это не первый случай смерти актера из-за спиртных напитков.

«Бли-и-и-и-н! И опять спиртное сгубило. Зачем? Такой парень был!!!», — написала Виктория Фаст.

Напомним, что актер Сергей Салеев скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет.