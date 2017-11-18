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Председатель СБ ООН заявил о продолжении поисков компромисса по мандату СМР
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    Председатель СБ ООН заявил о продолжении поисков компромисса по мандату СМР

    5:28  18 Ноября 2017
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    Председатель СБ ООН заявил о продолжении поисков компромисса по мандату СМР

    Нью-Йорк, 18 ноября. Действующий председатель Совета Безопасности ООН Себастьяно Карди заявил, что поиски компромисса по дальнейшей работе миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) будут продолжены.

    «Совет продолжит конструктивную работу в ближайшие часы и дни, чтобы найти единую позицию по этому важному вопросу о нераспространении, который мы обсуждаем последние дни», – сказал Карди, являющийся по совместительству постпредом Италии при Всемирной организации, передает РИА Новости.

    Отмечается также, что после того, как Россия наложила вето на предложение Японии о временном продлении мандата комиссии, в Совбезе прошли закрыты консультации по данному вопросу.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Россия заблокировала проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #совбез оон #смр
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