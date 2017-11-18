Председатель СБ ООН заявил о продолжении поисков компромисса по мандату СМР

Нью-Йорк, 18 ноября. Действующий председатель Совета Безопасности ООН Себастьяно Карди заявил, что поиски компромисса по дальнейшей работе миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) будут продолжены.

«Совет продолжит конструктивную работу в ближайшие часы и дни, чтобы найти единую позицию по этому важному вопросу о нераспространении, который мы обсуждаем последние дни», – сказал Карди, являющийся по совместительству постпредом Италии при Всемирной организации, передает РИА Новости.

Отмечается также, что после того, как Россия наложила вето на предложение Японии о временном продлении мандата комиссии, в Совбезе прошли закрыты консультации по данному вопросу.

Ранее Газета.ру сообщала, что Россия заблокировала проект резолюции о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней.