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Украина
Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши
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    Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши

    5:09  18 Ноября 2017
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    Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши

    Киев, 18 ноября. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что причиной обострения отношений между Украиной и Польшей является то, что Варшава продолжает считать Украину частью Советского Союза.

    «Корнем проблемы является обретение Украиной своей субъективности как в международной политике, так и в политике исторической памяти», — сказал Вятрович.Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши

    Он отметил, что его удивляет то, что в Польше нет адекватных экспертов, которые могли бы объяснить данную ситуацию польским властям.

    Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции. Местные СМИ отмечали, что запрет коснется и Владимира Вятровича. Сам Вятрович заявил, что ему ничего не известно о данной ситуации.

    Автор: Ирина Новикова
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    #польша #украина #владимир вятрович
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