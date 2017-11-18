Эксперт попытался объяснить причину обострения отношений Украины и Польши

Киев, 18 ноября. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что причиной обострения отношений между Украиной и Польшей является то, что Варшава продолжает считать Украину частью Советского Союза.

«Корнем проблемы является обретение Украиной своей субъективности как в международной политике, так и в политике исторической памяти», — сказал Вятрович.

Он отметил, что его удивляет то, что в Польше нет адекватных экспертов, которые могли бы объяснить данную ситуацию польским властям.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава запретит въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции. Местные СМИ отмечали, что запрет коснется и Владимира Вятровича. Сам Вятрович заявил, что ему ничего не известно о данной ситуации.