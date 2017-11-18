США намерены поставить Польше системы Patriot

Вашингтон, 18 ноября. Министерство обороны США сообщило, что американские власти приняли решение о поставке в Польшу системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot.

Сообщается, что система будет поставлена в конфигурации «3+». В частности, Варшава получит четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, четыре пункта управления огнем, 16 пусковых установок и 208 ракет к означенному комплексу.

Стоимость контракта составит около $10,5 млрд. Вопрос оплаты поставок данных комплексов в настоящее время остается открытым.

Ранее Газета.ру сообщала, что соглашение о поставке систем ПВО США Польше было подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву в июле. В документе оговаривается предоставление систем до 2022 года. По предварительным данным, поставка может быть осуществлена в 2019 году.