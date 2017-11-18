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Весь мир
США намерены поставить Польше системы Patriot
Весь мир
США намерены поставить Польше системы Patriot
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    США намерены поставить Польше системы Patriot

    4:27  18 Ноября 2017
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    США намерены поставить Польше системы Patriot

    Вашингтон, 18 ноября. Министерство обороны США сообщило, что американские власти приняли решение о поставке в Польшу системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot.

    Сообщается, что система будет поставлена в конфигурации «3+». В частности, Варшава получит четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, четыре пункта управления огнем, 16 пусковых установок и 208 ракет к означенному комплексу.США намерены поставить Польше системы Patriot

    Стоимость контракта составит около $10,5 млрд. Вопрос оплаты поставок данных комплексов в настоящее время остается открытым.

    Ранее Газета.ру сообщала, что соглашение о поставке систем ПВО США Польше было подписано в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву в июле. В документе оговаривается предоставление систем до 2022 года. По предварительным данным, поставка может быть осуществлена в 2019 году.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сша #польша #пво #patriot
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