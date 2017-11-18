Небензя: Мандат СМР может быть продлен после исправления фундаментальных недостатков

Нью-Йорк, 18 ноября. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что продление мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) возможно только после исправления фундаментальных недостатков в его работе.

«Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе», — сказал российский дипломат после голосования Совета Безопасности, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что иного варианта не существует, особенно после того, как руководство механизма, опозорившееся, по его словам, своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, подписалось под голословными обвинениями против сирийских властей.

Ранее Газета.ру сообщала, что Россия заблокировала принятие проекта резолюции Японии о продлении мандата СМР.