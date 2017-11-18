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Небензя заявил о возможности продолжить работу над проектом резолюции по СМР
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    Небензя заявил о возможности продолжить работу над проектом резолюции по СМР

    3:18  18 Ноября 2017  /обновлено: 3:21  18 Ноября 2017
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    Небензя заявил о возможности продолжить работу над проектом резолюции по СМР

    Нью-Йорк, 18 ноября. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что работа над проектом резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) может быть продолжена.

    По словам дипломата, документ остается на столе Совета Безопасности ООН. 

    Ранее сообщалось, что Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. В ходе голосования документ получил 12 голосов «за», Китай воздержался, а Россия использовала право вето.Небензя заявил о возможности продолжить работу над проектом резолюции по СМР

    Проект резолюции был распространен делегацией Японии в четверг вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский вариант документа.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #совбез оон #василий небензя #смр
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