Небензя заявил о возможности продолжить работу над проектом резолюции по СМР

Нью-Йорк, 18 ноября. Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что работа над проектом резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) может быть продолжена.

По словам дипломата, документ остается на столе Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. В ходе голосования документ получил 12 голосов «за», Китай воздержался, а Россия использовала право вето.

Проект резолюции был распространен делегацией Японии в четверг вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский вариант документа.