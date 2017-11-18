Срыв концерта Райкина в Одессе украинскими радикалами попал на видео

Одесса, 18 ноября. Очевидцы случившегося опубликовали в интернете видеозапись срыва концерта российского актера Константина Райкина в Одессе.

На записи видно, как несколько молодых людей из числа украинских радикалов начинают перепалку с собравшимися зрителями. Зрители пытаются выгнать их из зала, некоторые предлагают им почитать стихи на украинском языке.

По данным местных СМИ, радикалы требовали, чтобы Райкин ответил на вопрос «Чей Крым?».

Отмечается, что правоохранители, находившиеся в зале, не предпринимали никаких мер.

Ранее советник главы Национальной полиции Украины по региону Руслан Форостяк подтвердил информацию о сорванном концерте. Он также отметил, что среди ворвавшихся в зал был Сергей Стеренко, ранее возглавлявший одесское отделение экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.