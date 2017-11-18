Новый российский ракетоносец «Князь Владимир» привлек внимание Запада
Москва, 18 ноября. Американское издание The National Interest сообщило, что западные специалисты обратили пристальное внимание на новый российский атомный ракетоносец «Князь Владимир».
По словам автора материала, особый интерес у экспертов данная атомная подводная лодка вызывает потому что о ней очень мало информации.
Известно только то, что субмарина является намного более технологичной и усовершенствованной по сравнению со своими предшественниками.
Автор также отметил, что Соединенные Штаты не будут предпринимать ответные действия на спуск лодки на воду, так как американская программа не предусматривает инвестиций в новые образцы военной техники.
Ранее Газета.ру сообщала, что в Северодвинске спустили на воду новую российскую атомную подводную лодку стратегического назначения «Князь Владимир».