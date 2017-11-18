Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

Нью-Йорк, 18 ноября. Россия заблокировала принятие проекта резолюции о продлении мандата Совместного механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН о применении химического оружия в Сирии, предложенного Японией.

Сообщается, что в пятницу в рамках голосования российская сторона наложила вето на принятие документа о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней.

Напомним, что вечером в четверг делегация Япония распространила среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата СМР на 30 дней. Согласно документу, генеральный секретарь ООН в течение 20 дней должен представить Совбезу «предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности».

Ранее Газета.ру сообщала, что Россия уже наложила вето на американский проект резолюции. В свою очередь, США и Великобритания проголосовали против проекта, предложенного российской стороной, Китаем и Боливией.