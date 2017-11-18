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Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР
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    Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

    2:33  18 Ноября 2017  /обновлено: 2:39  18 Ноября 2017
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    Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

    Нью-Йорк, 18 ноября. Россия заблокировала принятие проекта резолюции о продлении мандата Совместного механизма расследований (СМР) ОЗХО-ООН о применении химического оружия в Сирии, предложенного Японией.

    Сообщается, что в пятницу в рамках голосования российская сторона наложила вето на принятие документа о продлении мандата СМР в Сирии на 30 дней.

    Напомним, что вечером в четверг делегация Япония распространила среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата СМР на 30 дней. Согласно документу, генеральный секретарь ООН в течение 20 дней должен представить Совбезу «предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности».

    Ранее Газета.ру сообщала, что Россия уже наложила вето на американский проект резолюции. В свою очередь, США и Великобритания проголосовали против проекта, предложенного российской стороной, Китаем и Боливией.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #совбез оон #вето
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