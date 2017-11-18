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Песков рассказал, откуда поступали звонки о бомбах перед кортежем Путина
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    Песков рассказал, откуда поступали звонки о бомбах перед кортежем Путина

    2:22  18 Ноября 2017
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    Песков рассказал, откуда поступали звонки о бомбах перед кортежем Путина

    Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что звонки о якобы заложенных взрывных устройствах на пути следования президентского кортежа поступали из-за границы.

    Он отметил, что не сомневается в том, что телефонные террористы рано или поздно будут найдены.

    «Это по-прежнему пока не установлено. С другой стороны сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет», — цитирует его РИА Новости.

    По его словам, было получено более 60 ложных звонков с сообщениями о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования кортежа президента России в Санкт-Петербурге. При этом он подчеркнул, что на график российского главы это не повлияло.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу президент РФ Владимир Путин принял участие в Культурном форуме в Санкт-Петербурге и встретился с деятелями культуры.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владимир путин #дмитрий песков #ложный звонок
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