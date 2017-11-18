Песков заявил, что детали обмена пленными в Донбассе еще предстоит согласовать

Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заинтересованным сторонам еще предстоит согласовать детали предстоящего обмена пленными в Донбассе.

«Нет опасений, что на Украине будут хватать всех подряд. В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом», — сказал Песков, отметив, что ситуация является крайне непростой, передает РИА Новости.

Ранее Газета.ру сообщала, что в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР вопрос обмена пленными.