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Песков заявил, что детали обмена пленными в Донбассе еще предстоит согласовать
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    Песков заявил, что детали обмена пленными в Донбассе еще предстоит согласовать

    1:59  18 Ноября 2017
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    Песков заявил, что детали обмена пленными в Донбассе еще предстоит согласовать

    Москва, 18 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заинтересованным сторонам еще предстоит согласовать детали предстоящего обмена пленными в Донбассе.

    «Нет опасений, что на Украине будут хватать всех подряд. В любом случае лидеры этих непризнанных республик, согласившись с инициативой, они отметили, что еще предстоит согласовать все детали освобождения с Киевом», — сказал Песков, отметив, что ситуация является крайне непростой, передает РИА Новости.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в среду президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР вопрос обмена пленными.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дмитрий песков #донбасс #обмен пленными
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