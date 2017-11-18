США выразили несогласие с вето РФ по резолюции СБ ООН о продлении миссии СМР

Вашингтон, 18 ноября. США не согласны с решением России наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении мандата миссии Специального механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН в Сирии. Об этом журналистам заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге.

«Что касается российского вето, то мы с ним не согласны. Мы считаем, что это (резолюция) — шаг вперед», — заявила она.

Представитель Белого дома при этом выразила надежду на то, что Россия «будет сотрудничать с США» по этому вопросу и поддержит проект резолюции, предложенный Японией.

Вечером в пятницу (03.15 мск) Совбезу ООН предстоит голосование по проекту резолюции Японии о кратком продлении сроков работы миссии ООН-ОЗХО, сообщала «Газета.ру».

Отметим, ранее представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила журналистам, что США глубоко разочарованы тем, что мандат миссии СМР не был продлен.