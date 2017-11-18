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Столтенберг рассказал о шансах Украины и Грузии войти в НАТО
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    Столтенберг рассказал о шансах Украины и Грузии войти в НАТО

    1:42  18 Ноября 2017
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    Столтенберг рассказал о шансах Украины и Грузии войти в НАТО

    Оттава, 18 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия пока не готовы стать новыми членами альянса.

    Выступая на Форуме Галифакса по международной безопасности, Столтенберг отметил, что для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса нужно соблюсти стандарты организации.

    «Украина и Грузия пока не реформированы должным образом, им нужно модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты», — пояснил генсек альянса.

    Он также подчеркнул, что НАТО помогает Киеву и Тбилиси в этом процессе.

    Столтенберг также добавил, что двери Североатлантического альянса открыты и доказательством тому является удвоение его членов с момента окончания холодной войны.

    Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при альянсе будет создан новый центр по операциям в киберпространстве.

    Автор: Ирина Новикова
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    #украина #нато #йенс столтенберг #грузия
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