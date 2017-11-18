Столтенберг рассказал о шансах Украины и Грузии войти в НАТО

Оттава, 18 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия пока не готовы стать новыми членами альянса.

Выступая на Форуме Галифакса по международной безопасности, Столтенберг отметил, что для того, чтобы стать членом Североатлантического альянса нужно соблюсти стандарты организации.

«Украина и Грузия пока не реформированы должным образом, им нужно модернизировать оборонные институты, побороть коррупцию и укрепить демократические институты», — пояснил генсек альянса.

Он также подчеркнул, что НАТО помогает Киеву и Тбилиси в этом процессе.

Столтенберг также добавил, что двери Североатлантического альянса открыты и доказательством тому является удвоение его членов с момента окончания холодной войны.

Ранее Газета.ру сообщала, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что при альянсе будет создан новый центр по операциям в киберпространстве.